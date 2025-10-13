Interviste | l’allenatore Vecchi Non siamo stati pronti a livello di energia Abbiamo tanti passi in avanti da fare

A fine partita coach Federico Vecchi (nella foto) analizza il ko dei suoi, condizionati da un pessimo avvio. "Non siamo stati pronti a livello di energia nei primi due quarti – dice il coach emiliano – e di attenzione. Abbiamo fatto tanti errori difensivi che poi hanno messo in fiducia i nostri avversari. Siamo stati davvero sotto tono in quel frangente nel primo tempo. Poi dopo l’intervallo siamo cresciuti e siamo stati puniti da un paio di canestri difficili da parte di Borgomanero nel momento del nostro massimo sforzo per rientrare. Sapevo che sono una squadra di talento e l’avevo detto in sede di presentazione del match: si è visto sicuramente ma di positivo trovo il fatto che abbiamo trovato le energie ogni volta per restare a contatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

