Interviste | l’allenatore Vecchi Non siamo stati pronti a livello di energia Abbiamo tanti passi in avanti da fare

A fine partita coach Federico Vecchi (nella foto) analizza il ko dei suoi, condizionati da un pessimo avvio. "Non siamo stati pronti a livello di energia nei primi due quarti – dice il coach emiliano – e di attenzione. Abbiamo fatto tanti errori difensivi che poi hanno messo in fiducia i nostri avversari. Siamo stati davvero sotto tono in quel frangente nel primo tempo. Poi dopo l’intervallo siamo cresciuti e siamo stati puniti da un paio di canestri difficili da parte di Borgomanero nel momento del nostro massimo sforzo per rientrare. Sapevo che sono una squadra di talento e l’avevo detto in sede di presentazione del match: si è visto sicuramente ma di positivo trovo il fatto che abbiamo trovato le energie ogni volta per restare a contatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Interviste. L’allenatore Bellazzini analizza il pomeriggio da incubo: "Complimenti agli avversari. Noi dobbiamo migliorare»
Interviste: coach Vecchi. "Nel primo tempo poco liberi di mente. Poi ci siamo sciolti» - "E’ stata una partita dura, soprattutto all’inizio quando secondo me ha inciso anche un po’ l’emozione". Segnala msn.com