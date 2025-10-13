Intervento condiviso con il quartiere | modifiche alla viabilità in via Galilei e via Murri

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’ordinanza numero 28 pubblicata venerdì 10 ottobre sul sito istituzionale, il Comune di Savignano sul Rubicone istituisce alcune modifiche alla viabilità in via Galilei e via Murri, nel quartiere Rio Salto.Nel dettaglio, in via Galilei - tratto compreso tra via S. Casadei e via Murri – viene. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intervento - condiviso

Aumento dei costi nello sport, Saviano (Coni Avellino): “Serve un intervento condiviso”

Interventi nel quartiere Cappuccini. FdI: "Merito nostro e dei residenti" - Ma gli interventi non bastano, occorre di più". Riporta ilrestodelcarlino.it

Modifiche alla viabilità nel Quartiere Cogne - Per consentire l’esecuzione dei lavori di smontaggio della gru utilizzata per l'intervento superbonus alle Case Giachetti del Quartiere Cogne, il 16 e il 17 aprile sarà chiusa al traffico Via Pollio ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Intervento Condiviso Quartiere Modifiche