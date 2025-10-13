Interventi di manutenzione nei cimiteri comunali approvato il progetto di fattibilità

Anconatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha approvato il progetto di fattibilità (nella giunta di venerdì 10 ottobre) per una serie di lavori di manutenzione ordinaria che interesseranno i cimiteri di Albacina, Campodonico, Rucce e Santa Maria, insieme alla sistemazione della pensilina dell’autobus di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: interventi - manutenzione

