Interventi di manutenzione nei cimiteri comunali approvato il progetto di fattibilità
FABRIANO – Il Comune di Fabriano ha approvato il progetto di fattibilità (nella giunta di venerdì 10 ottobre) per una serie di lavori di manutenzione ordinaria che interesseranno i cimiteri di Albacina, Campodonico, Rucce e Santa Maria, insieme alla sistemazione della pensilina dell’autobus di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
