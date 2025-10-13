Internet su ogni presa elettrica con il Powerline

Se abbiamo difficoltà a coprire tutti gli angoli della casa con il segnale Wi-Fi e i dispositivi sono troppo lontani dal router per poter stendere e nascondere un cavo Ethernet, possiamo sfruttare la rete elettrica per collegare a Internet un computer o un qualsiasi altro dispositivo via cavo, sfruttando la tecnologia denominata Powerline. Sui modelli più avanzati è possibile anche creare una rete hotspot Wi-Fi dedicata sulla presa del Powerline in uscita, così da collegare uno smartphone o un tablet anche se esso è molto lontano dal modem o dal router Wi-Fi di casa. Anni fa, stavo studiando un metodo per portare la connessione internet nel garage dove nemmeno lo smartphone aveva segnale. 🔗 Leggi su Navigaweb.net