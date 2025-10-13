International street food a San Giovanni Teatino

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, a San Giovanni Teatino, in piazza San Rocco (Sambuceto), c'è l'International street food.  Tre giorni a ingresso gratuito dedicati alle migliori specialità d'Italia e del mondo con i migliori street food internazionali, birra artigianale di microbirrifici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: international - street

