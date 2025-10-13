Inter Zielinski | Lotterò per il mio posto e per avere più chance Dipende tutto dalle mie gambe

2025-10-13 13:39:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il centrocampista polacco si sta mettendo in mostra con la Polonia e chiede più spazio all’Inter. La sosta per le nazionali e la convocazione della Polonia hanno fatto bene a Piotr Zielinski. Il centrocampista dell’Inter stava vivendo un inizio di stagione difficile con i nerazzurri, dopo un’annata – la prima a Milano – in cui ha dato meno di quanto ci si poteva attendere. Arrivato a zero dal Napoli, il polacco ha avuto difficoltà a inserirsi nei meccanismi di Inzaghi e ora sta provando a ritagliarsi più spazio con Chivu. In questi giorni è tornato a segnare con la sua selezione, sfoggiando tutte quelle abilità viste sotto al Vesuvio, e ha parlato ai media polacchi del suo momento di forma e del suo futuro in Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com