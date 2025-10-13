Inter Volpi riceve il premio Angelo Quarenghi | Consapevoli delle qualità di Esposito complicato vedere Thuram contro la Roma
Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, ha ricevuto il premio dedicato ad Angelo Quarenghi, medico sociale dell’Inter ai tempi di Helenio Herrera e ha rilasciato una lunga intervista i microfoni di GR Parlamento nel corso de La Politica nel Pallone: “ Provo grande gioia e soddisfazione. I nomi che mi hanno preceduto sono grandi nomi della medicina internazionale e poi l fatto di ricevere il premio che porta il nome del medico della Grande Inter, mi rende ancora più orgoglioso perché ora ricopro il ruolo che aveva lui. Spero che tutti si rendano contro dell’importanza dei medici sportivi che affiancano gli atleti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - volpi
Volpi Inter, il medico nerazzurro riceverà il Premio Quarenghi 2025: dedicato al dottore della Grande Inter di Herrera
Il riconoscimento. Premio Quarenghi a Piero Volpi ricordando il medico della Grande Inter
Volpi, stasera il prestigioso premio per lo storico medico dell’Inter: ecco di che si tratta
Inter, il dottor Volpi: "Thuram? Il recupero procede bene, durante questa settimana vedremo come riuscirà a migliorare e fare i passaggi canonici, poi vedremo se ci saranno le possibilità di inserirlo il prima possibile. Averlo contro la Roma è complicato ma mai - X Vai su X
Paolo Volpi, responsabile dell'area medica dell'Inter, parla dei troppi infortuni subiti dai calciatori. "Il tema degli infortuni, sia quelli di alta gravità sia quelli meno gravi, va avanti da anni. Bisogna lavorare sul tema Nazionali, perché soprattutto i giocatori che van - facebook.com Vai su Facebook
Il riconoscimento. Premio Quarenghi a Piero Volpi ricordando il medico della Grande Inter - 00 a San Pellegrino Terme (Bergamo), nella cornice ... Secondo msn.com
A Piero Volpi il 'Premio Quarenghi', Salvi: "Creiamo un ponte ideale tra la Grande Inter e quella di oggi" - Il Panathlon Club BG, il Coni Provinciale Orobico e la famiglia Quarenghi, in collaborazione con il Comitato Coppa Quarenghi, consegneranno al Prof. Scrive msn.com