Inter Volpi riceve il premio Angelo Quarenghi | Consapevoli delle qualità di Esposito complicato vedere Thuram contro la Roma

Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell’Inter, ha ricevuto il premio dedicato ad Angelo Quarenghi, medico sociale dell’Inter ai tempi di Helenio Herrera e ha rilasciato una lunga intervista i microfoni di GR Parlamento nel corso de La Politica nel Pallone: “ Provo grande gioia e soddisfazione. I nomi che mi hanno preceduto sono grandi nomi della medicina internazionale e poi l fatto di ricevere il premio che porta il nome del medico della Grande Inter, mi rende ancora più orgoglioso perché ora ricopro il ruolo che aveva lui. Spero che tutti si rendano contro dell’importanza dei medici sportivi che affiancano gli atleti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

