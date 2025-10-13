La sosta per le Nazionali sta per concludersi e le squadre di Serie A si preparano a riprendere il cammino in campionato. Domani anche l’Inter tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile, dove Cristian Chivu inizierà a sciogliere i primi dubbi di formazione in vista della delicata trasferta di sabato all’Olimpico contro la Roma di Gasperini. Operazione recupero. Lo staff medico nerazzurro è al lavoro per provare a recuperare Marcus Thuram, alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro. Nonostante i giorni di riposo concessi da Chivu, l’attaccante francese ha continuato a sottoporsi alle terapie nel centro sportivo per tentare un recupero in extremis. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, Thuram tenta il recupero per la Roma: Lautaro da valutare