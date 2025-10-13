Inter Thuram recupera contro la Roma? Le parole di Volpi
A tenere banco in casa Inter in questi giorni è la possibilità di recupero di Marcus Thuram in vista del prossimo match di campionato contro la Roma. Dopo la pausa per le nazionali la squadra nerazzurra di Cristian Chivu sarà attesa da un vero e proprio big match contro i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - thuram
Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna
Dubroca esalta Bonny: «Inter, può diventare come Thuram! Personalità»
Inter, Juventus e Thuram: “75 milioni di euro” | ESCLUSIVO
? #Inter, Volpi: "#Thuram? Averlo con la Roma è complicato, ma mai dire mai" #ASRoma - X Vai su X
Marcus Thuram chiama i compagni di squadra. Rimasto ad Appiano Gentile a causa dell’infortunio muscolare, l’attaccante dell’Inter non vede l’ora che tornino a fargli compagnia - facebook.com Vai su Facebook
Inter, nessuna forzatura per Thuram: rientro contro il Napoli - L'Inter prosegue il suo lavoro quotidiano ad Appiano, mancano tantissimi nazionali ma Chivu prosegue il suo programma con i rimanenti in gruppo. Lo riporta fantacalcio.it
Infortunio Thuram, novità e ultimissime in vista di Roma-Inter 7^ giornata - Tengono banco le condizioni di Thuram in casa Inter. Riporta fantamaster.it