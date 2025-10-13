Inter Thuram recupera contro la Roma? Le parole di Volpi

Ilprimatonazionale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A tenere banco in casa Inter in questi giorni è la possibilità di recupero di Marcus Thuram in vista del prossimo match di campionato contro la Roma. Dopo la pausa per le nazionali la squadra nerazzurra di Cristian Chivu sarà attesa da un vero e proprio big match contro i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter thuram recupera contro la roma le parole di volpi

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Thuram recupera contro la Roma? Le parole di Volpi

In questa notizia si parla di: inter - thuram

Inter-Torino, Thuram segna e sbotta: "Visto?", chi c'era in tribuna

Dubroca esalta Bonny: «Inter, può diventare come Thuram! Personalità»

Inter, Juventus e Thuram: “75 milioni di euro” | ESCLUSIVO

inter thuram recupera controInter, nessuna forzatura per Thuram: rientro contro il Napoli - L'Inter prosegue il suo lavoro quotidiano ad Appiano, mancano tantissimi nazionali ma Chivu prosegue il suo programma con i rimanenti in gruppo. Lo riporta fantacalcio.it

inter thuram recupera controInfortunio Thuram, novità e ultimissime in vista di Roma-Inter 7^ giornata - Tengono banco le condizioni di Thuram in casa Inter. Riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Thuram Recupera Contro