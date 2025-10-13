Inter Thuram punta il recupero | cerchiata la gara col Napoli

La pausa per le Nazionali sta per concludersi e l’Inter inizia a delineare il ritorno in campo. Prima di fermarsi, i nerazzurri hanno messo a referto 5 vittorie consecutive, ritrovando la retta via dopo un avvio complicato. L’obiettivo è quello di dare continui segnali alla concorrenza, dimostrando di poter lottare ancora una volta per lo Scudetto. La prossima gara con la Roma – in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico – diventa quindi fondamentale. Un match estremamente delicato, contro un cliente forte e che attualmente comanda la classifica a 15 punti. Cristian Chivu spera di mettere a referto un successo convincente contro una big, su un campo ostico e sempre difficile da espugnare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter thuram punta recuperoInter, Thuram fuori gioco: quando tornerà in campo? - I nerazzurri si preparano ai prossimi match senza il francese, fermo dopo l'infortunio subito contro lo Slavia Praga: ecco quando tornerà. Si legge su spaziointer.it

inter thuram punta recuperoInter, Thuram prepara il rientro: obiettivo Napoli. Contro la Roma un attacco “under” per Chivu - L’attaccante francese, fermo per un problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga, punta a rientrare in tempo per la super sfi ... Secondo gonfialarete.com

