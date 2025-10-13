Inter Salvatore Esposito sul fratello | Conosco le sue qualità terrà i piedi per terra

Pio Esposito è ormai sulla bocca di tutti, tifosi dell'Inter e non. Il ragazzo prodigio dopo aver passato diverso tempo in prestito tra le squadre più piccole si è dimostrato pronto per giocarsi il posto con i grandi in nerazzurro, con prestazioni che gli hanno consentito di conquistarsi anche la convocazione in Nazionale Italiana, con successivo gol contro l'Estonia. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto il fratello maggiore di Sebastiano e Pio, Salvatore Esposito, in forza allo Spezia. Salvatore Esposito ha commentato così il gol in Nazionale del fratello minore: "Ero a un evento della nostra scuola calcio a Brescia e c'era anche Sebastiano e stavamo guardando la partita al telefono.

