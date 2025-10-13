La sosta Nazionali sta arrivando alla sua conclusione ed ogni club si prepara per il rientro in campo. Tra questi c’è senza dubbio l’Inter, reduce da un periodo di forma di alto livello. Dopo un inizio difficile, infatti, i nerazzurri sembrano aver ritrovato la retta via e stanno risalendo la china della classifica. L’obiettivo è quello di rimanere su questa scia, dando segnali alla concorrenza per lo Scudetto. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro l’attuale capolista della graduatoria del campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Roma all’orizzonte: domani la ripresa ad Appiano Gentile