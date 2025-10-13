Inter Roma all’orizzonte | domani la ripresa ad Appiano Gentile
La sosta Nazionali sta arrivando alla sua conclusione ed ogni club si prepara per il rientro in campo. Tra questi c’è senza dubbio l’Inter, reduce da un periodo di forma di alto livello. Dopo un inizio difficile, infatti, i nerazzurri sembrano aver ritrovato la retta via e stanno risalendo la china della classifica. L’obiettivo è quello di rimanere su questa scia, dando segnali alla concorrenza per lo Scudetto. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro l’attuale capolista della graduatoria del campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - roma
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna
Zefi a cuore aperto: «All’Inter una pressione troppo forte da gestire, dopo 4 mesi volevo andare via! Ora voglio dimostrare ai nerazzurri e alla Roma che si sbagliavano»
DOMENICA 18 OTTOBRE 2025 ORE 20:45 In Diretta su MAXISCHERMO ROMA - INTER DAJE! ? Città dell’altra economia Largo Dino Frisullo snc - Testaccio INGRESSO GRATUITO - facebook.com Vai su Facebook
Verso #Roma-#Inter, problemi per #Chivu: l'infortunio non dà tregua a #Thuram - X Vai su X
Inter, c'è l'accordo verbale con il Lens per Diouf. Domani svolgerà le visite: tutti i dettagli - Dopo la chiusura della Roma per Manu Koné, i nerazzurri hanno accelerato per Andy Diouf. Riporta tuttomercatoweb.com
Inter, riecco Taremi: l'iraniano a disposizione, da domani si allenerà con l'U23 - Come riporta Sky l'attaccante ha sostenuto dei test fisici ed ora si prepara alla prossima stagione, ma non con la prima ... Da tuttomercatoweb.com