Inter Ripert su Dimarco | Non usciva sempre al 60?

Forzainter.eu | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pausa per le Nazionali sta per diventare un ricordo e l’Inter scalda i motori per il ritorno in campo. Le ultime 5 vittorie consecutive hanno ridato certezze ai nerazzurri, che hanno raddrizzato la loro situazione dopo un avvio di annata difficile. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta scia, continuando a risalire la china della classifica e dando segnali alla concorrenza per lo Scudetto. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta comandando la classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter ripert dimarco uscivaRipert, ex preparatore atletico dell'Inter, replica a Dimarco: "Non è vero che usciva sempre al 60°, nessuno l'ha voluto quanto Inzaghi" - Hilal, sottolinea l'importanza di gestire gli sforzi ravvicinati per un atleta ... Scrive msn.com

inter ripert dimarco uscivaEx preparatore Inter smentisce Dimarco: “Non era così” - ”: con questa frase – pronunciata alla vigilia di Inter- Lo riporta passioneinter.com

