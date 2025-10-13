La pausa per le Nazionali sta per diventare un ricordo e l’Inter scalda i motori per il ritorno in campo. Le ultime 5 vittorie consecutive hanno ridato certezze ai nerazzurri, che hanno raddrizzato la loro situazione dopo un avvio di annata difficile. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta scia, continuando a risalire la china della classifica e dando segnali alla concorrenza per lo Scudetto. La prossima gara è quella con la Roma, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un cliente che sta comandando la classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Ripert su Dimarco: “Non usciva sempre al 60?”