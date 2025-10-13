Inter Matthäus racconta l’Inter dei record dell’89

Ilprimatonazionale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matthäus si racconta Il ricco panorama calcistico del Festival dello Sport si è arricchito grazie alla presenza di Lothar Matthäus, una leggenda capace di vincere Europei, Mondiali e Pallone d’Oro solo per citare i traguardi più prestigiosi. Uno dei centrocampisti più forti di tutti i tempi nonchè un autentica icona L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter matth228us racconta l8217inter dei record dell821789

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Matthäus racconta l’Inter dei record dell’89

In questa notizia si parla di: inter - matth

Cerca Video su questo argomento: Inter Matth228us Racconta L8217inter