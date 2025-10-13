Inter Marotta lavora ai rinnovi | da Esposito a Dimarco la situazione

Prima della sessione invernale di calciomercato, l’Inter si appresterà a valutare e definire i rinnovi di contratto di alcuni pilastri della squadra nerazzurra, per continuare un progetto importante con alcuni di essi. In casa della Beneamata ci sono diverse situazioni da risolvere, come quelle delle scadenze a giugno del 2026 di diversi calciatori: Sommer, de Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro dovrebbero salutare la squadra al termine della stagione, ma difficilmente verrà ritoccato l’accordo di uno loro. Marotta infatti sembra voler seguire il percorso dettato dalla società, calciatori giovani da far crescere e con cui creare un glorioso futuro in nerazzurro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Marotta lavora ai rinnovi: da Esposito a Dimarco, la situazione

