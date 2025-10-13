Inter | il retroscena del no al Napoli per Pio Esposito E ora il rinnovo
2025-10-13 19:13:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: In estate il no alla proposta monstre del Napoli e ora il premio di un rinnovo solo da scrivere. L’Italia si gode Pio Esposito ma chi sta gongolando per l’exploit del talento italiano è sicuramente l’Inter che su di lui ha scelto di investire seriamente e concretamente, rifiutando una plusvalenza facile e monstre pur di inserirlo all’interno della rosa della prima squadra a disposizione di Cristian Chivu. Da allora i passi avanti sono stati inesorabili con i goal segnati al Cagliari in Serie A e all’Estonia in Nazionale che lo hanno messo al centro dell’attenzione di tutto il paese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: inter - retroscena
Inter, il retroscena spiazza: c’entra anche Lookman
Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?
Calciomercato Inter LIVE: la Premier League su Barella, il retroscena su Lookman e lo scenario per gennaio
Rasmus Hojlund poteva essere un calciatore dell'Inter La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato all'ultimo mercato estivo L'attaccante danese era nel mirino dei nerazzurri, prima ancora che si interessasse il Napoli, ma Chivu ha deciso di puntare - facebook.com Vai su Facebook
Rasmus Hojlund poteva essere un calciatore dell'Inter La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato all'ultimo mercato estivo L'attaccante danese era nel mirino dei nerazzurri, prima ancora che si interessasse il Napoli, ma Chivu ha deciso di puntare - X Vai su X
Inter: il retroscena del no al Napoli per Pio Esposito. E ora il rinnovo - In estate il no alla proposta monstre del Napoli e ora il premio di un rinnovo solo da scrivere. Secondo msn.com
Neymar era stato proposto a Napoli e Inter: il retroscena di mercato - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha svelato un retroscena del calciomercato estivo riguardante Neymar, che fu proposto al Napoli ed ... Da tuttonapoli.net