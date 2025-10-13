Inter | il retroscena del no al Napoli per Pio Esposito E ora il rinnovo

2025-10-13 19:13:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: In estate il no alla proposta monstre del Napoli e ora il premio di un rinnovo solo da scrivere. L’Italia si gode Pio Esposito ma chi sta gongolando per l’exploit del talento italiano è sicuramente l’Inter che su di lui ha scelto di investire seriamente e concretamente, rifiutando una plusvalenza facile e monstre pur di inserirlo all’interno della rosa della prima squadra a disposizione di Cristian Chivu. Da allora i passi avanti sono stati inesorabili con i goal segnati al Cagliari in Serie A e all’Estonia in Nazionale che lo hanno messo al centro dell’attenzione di tutto il paese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com