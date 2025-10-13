Inter il piano per Pio Esposito è già pronto | ecco le prossime mosse del club
L’Inter si gode il momento magico di Pio Esposito e ha già pronto un piano per il futuro prossimo: ecco le prossime mosse. L’ Inter ha deciso di scommettere su Francesco Pio Esposito e la scelta sta pagando. Il giovanissimo attaccante, classe 2005, sta crescendo sempre di più tanto che è stato convocato anche in Nazionale e ha anche trovato il suo primo gol in azzurro. Adesso l’Inter sta perciò stilando un piano per il futuro prossimo: è d’obbligo non farsi scappare il gioiellino cresciuto in casa nerazzurra e la società vuole giocare d’anticipo. Inter, ecco cosa filtra su Pio Esposito: il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. 🔗 Leggi su Sportface.it
San Siro, il Comune si fa lo sconto e presenta il piano a Inter e Milan. Che prendono tempo
Calciomercato.com – Inter, Chivu su Esposito: “Andiamoci piano o lo bruceremo”
Nico Gonzalez piano B sempre vivo per l’Inter: la valutazione – Sky
Pio Esposito, i 6 no dell'Inter e il piano per blindarlo / Camarda show (con l'Italia Under 21) e il Milan... - Insomma, per l'Inter Pio Esposito non si tocca, ha un contratto fino al 2030 da un milione di euro ma il piano di Marotta e Ausilio è di blindarlo ulteriormente. Si legge su affaritaliani.it
L’Inter blinda Pio Esposito, contratto fino al 2030 e stipendio triplicato: le cifre super - Stipendio da 300mila a 1 milione, con possibile ulteriore ritocco a fine stagione. Scrive spaziointer.it