Inter il piano per Pio Esposito è già pronto | ecco le prossime mosse del club

L'Inter si gode il momento magico di Pio Esposito e ha già pronto un piano per il futuro prossimo: ecco le prossime mosse. L' Inter ha deciso di scommettere su Francesco Pio Esposito e la scelta sta pagando. Il giovanissimo attaccante, classe 2005, sta crescendo sempre di più tanto che è stato convocato anche in Nazionale e ha anche trovato il suo primo gol in azzurro. Adesso l'Inter sta perciò stilando un piano per il futuro prossimo: è d'obbligo non farsi scappare il gioiellino cresciuto in casa nerazzurra e la società vuole giocare d'anticipo. Inter, ecco cosa filtra su Pio Esposito: il punto de 'La Gazzetta dello Sport'.