Inter i primi otto esami stagionali | cosa funziona davvero e cosa no nel nuovo corso Chivu
Inter News 24 Una nuova panchina, un’identità in costruzione e una partenza che mescola indizi confortanti e campanelli d’allarme. L’Inter di Cristian Chivu – subentrato a giugno dopo l’addio di Simone Inzaghi – ha totalizzato 12 punti nelle prime sei giornate di Serie A, con 17 gol segnati e 8 subiti, mentre in Champions League è a punteggio pieno dopo due gare e senza reti al passivo. È un campione ridotto, ma sufficiente per tracciare un primo bilancio dello stato dell’arte nerazzurro. Il quadro dei risultati. In campionato, il debutto è stato roboante (5-0 al Torino), poi sono arrivate la frenata casalinga con l’Udinese (1-2) e il pirotecnico 3-4 a Torino contro la Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com
