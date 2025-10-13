Inter i giovani talenti U23 scesi in campo contro l’Atletico
Il nuovo progetto sostenibile dell'Inter La filosofia di Oaktree ha messo al centro del progetto Inter i giovani talenti. Francesco Pio Esposito incarna alla perfezione il nuovo corso nerazzurro basato su un progetto giovane e sostenibile. Ma l'attaccante di Castellammare non è l'unico talento di prospettiva. La trasferta di Bengasi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.
UFFICIALE – L’Inter punta sui giovani! Due colpi dal Bodo Glimt
Inter U20, i giovani nerazzurri si preparano per la sfida di supercoppa con il Cagliari campione della Coppa Italia! Le ultime
Lookman Inter, previsti nuovi incontri per sbloccare l’affare con l’Atalanta! I nerazzurri pongono il veto all’inserimento di giovani come contropartita: le ultime da Biasin
Agbonifo, Bovo, Spinaccè e... Inter, chi sono i giovani lanciati da Chivu in Libia
La legge di Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: dal futuro dell'Inter a quello personale, i giovani nerazzurri e la bellezza del calcio
Inter U23 da impazzire, vittoria anche con il Lumezzane: la classifica fa sognare - Ancora un successo per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che batte anche il Lumezzane.
DIRETTA/ Lumezzane Inter U23 (risultato finale 2-1): bis di Spinaccè! (Serie C, oggi 28 settembre 2025) - Tutte le informazioni della diretta Lumezzane Inter U23, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito ...