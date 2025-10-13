Inter i giovani talenti U23 scesi in campo contro l’Atletico

Ilprimatonazionale.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo progetto sostenibile dell’Inter La filosofia di Oaktree ha messo al centro del progetto Inter i giovani talenti. Francesco Pio Esposito incarna alla perfezione il nuovo corso nerazzurro basato su un progetto giovane e sostenibile. Ma l’attaccante di Castellammare non è l’unico talento di prospettiva. La trasferta di Bengasi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter i giovani talenti u23 scesi in campo contro l8217atletico

© Ilprimatonazionale.it - Inter, i giovani talenti U23 scesi in campo contro l’Atletico

In questa notizia si parla di: inter - giovani

UFFICIALE – L’Inter punta sui giovani! Due colpi dal Bodo Glimt

Inter U20, i giovani nerazzurri si preparano per la sfida di supercoppa con il Cagliari campione della Coppa Italia! Le ultime

Lookman Inter, previsti nuovi incontri per sbloccare l’affare con l’Atalanta! I nerazzurri pongono il veto all’inserimento di giovani come contropartita: le ultime da Biasin

Inter U23 da impazzire, vittoria anche con il Lumezzane: la classifica fa sognare - Ancora un successo per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che batte anche il Lumezzane. Segnala spaziointer.it

inter giovani talenti u23DIRETTA/ Lumezzane Inter U23 (risultato finale 2-1): bis di Spinaccè! (Serie C, oggi 28 settembre 2025) - Tutte le informazioni della diretta Lumezzane Inter U23, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Inter Giovani Talenti U23