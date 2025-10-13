Intelligenza artificiale si chiude il summit a Napoli Vadlitara | Una didattica sempre più strutturata su misura del singolo studente sulle necessità sulle esigenze del singolo studente

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiuso il summit internazionale Nextgen AI a Napoli rivolgendosi ai giovani partecipanti provenienti da oltre quaranta paesi. Durante la cerimonia conclusiva, il Ministro ha raccolto le proposte degli studenti e annunciato importanti iniziative per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella scuola italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it