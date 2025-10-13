Insulti e minacce all' autista che non lo fa salire sull' autobus | Autolinee Toscane denuncia l' aggressione
Nel tardo pomeriggio di domenica 12 ottobre, durante la corsa che da Pisa va in direzione Livorno, un giovane ha cercato di salire a bordo di un bus di Autolinee Toscane fuori dalla fermata regolare, posta alla rotonda della stazione Sesta Porta. L’autista gli ha spiegato che non era possibile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
