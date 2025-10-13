Insulti a Liliana Segre la scrittrice Cecilia Parodi condannata a un anno e sei mesi

Cecilia Parodiscrittrice e attivista, è stata condannata ad un anno e 6 mesi, per "propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale" e per diffamazione aggravata dall'odio razziale nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano Luca Milani, dopo le indagini condotte dal pm Leonardo Lesti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

