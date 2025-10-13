Insultato e minacciato perché gay alla stazione di Torre Annunziata | Ti accoltello in faccia

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ragazzo aggredito alla stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata: contro di lui insulti omofobi e minacce di morte. La denuncia dell'associazione Antinoo Arcigay Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

