Insostenibile Il principe Andrea rischia di perdere il titolo?

Il passato del principe Andrea è diventato una specie di miniera inesauribile di scandali e aneddoti poco edificanti. La sua vita pare un libro di disastri che di anno in anno si arricchisce di nuovi capitoli. Dopo gli ultimi dettagli emersi sulla controversa amicizia con il miliardario Jeffrey Epstein, condannato per abusi, traffico di minori e morto in carcere nell’agosto 2019, il fratello di Carlo III rischierebbe addirittura di perdere una delle ultime cose che gli sono rimaste e a cui terrebbe di più: il titolo reale. Le mail che cambiano le carte in tavola. Lo scandalo Epstein non è ancora una vicenda chiusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Insostenibile”. Il principe Andrea rischia di perdere il titolo?

Il sindaco di Savona: "Questa è una vera e propria emergenza, subire disagi con il cantiere deserto è insostenibile" - facebook.com Vai su Facebook

Nuove rivelazioni su Epstein, 'Andrea rischia il titolo di duca' - Il principe Andrea, caduto in disgrazia per il coinvolgimento nello scandalo sessuale del defunto faccendiere- ansa.it scrive

“Sarah Ferguson e il principe Andrea non sono più i benvenuti a Corte. Neanche a Natale. Dopo le novità su Epstein dovranno essere invisibili”: Re Carlo III furioso - A nulla è valso, almeno per questa volta, l’intenerimento mostrato di recente da Carlo III, sempre più incline al perdono e alla rappacificazione. Lo riporta ilfattoquotidiano.it