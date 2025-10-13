Insieme sui Sentieri ognuno con il proprio passo | dal Cai una guida per la montagna accessibile
IL PROGETTO. È alla seconda edizione, rinnovata e ampliata, «Insieme sui Sentieri - Ognuno con il proprio passo», una guida con 118 itinerari accessibili nella Provincia di Bergamo, frutto di una rete di collaborazione unica per promuovere l’inclusione e il valore del patrimonio montano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: insieme - sentieri
Esplora la montagna in sella lungo i sentieri del Bosco Favino insieme a @D'Arago Ranch Official ? Sabato 25 e domenica 26 ottobre ? Fasce orarie: 10:30–12:30 e 15:00–17:00 Durata attività: 20 minuti €10 a persona *Attività adatta ai principianti Pr - facebook.com Vai su Facebook
«Insieme sui Sentieri, ognuno con il proprio passo»: dal Cai una guida per la montagna accessibile - Ognuno con il proprio passo», una guida con 118 itinerari accessibili nella Provincia di Bergamo, frutto di una rete ... Secondo ecodibergamo.it
Lungo i percorsi accessibili di Monte Isola con il progetto «Insieme sui sentieri. Ognuno con il proprio passo» - Ognuno con il proprio passo» è un progetto dedicato all’accessibilità del territorio bergamasco finanziato da Regione Lombardia e divenuto realtà grazie alla partnership tra ... Da ecodibergamo.it