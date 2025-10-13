Insieme sui Sentieri ognuno con il proprio passo | dal Cai una guida per la montagna accessibile

IL PROGETTO. È alla seconda edizione, rinnovata e ampliata, «Insieme sui Sentieri - Ognuno con il proprio passo», una guida con 118 itinerari accessibili nella Provincia di Bergamo, frutto di una rete di collaborazione unica per promuovere l’inclusione e il valore del patrimonio montano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

