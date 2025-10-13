Inseguimento sull'Autostrada tra Napoli e Caserta | in auto aveva 52 chili di hashish

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale sull'Autostrada A1 a Caianello, nel Casertano: dopo un inseguimento, nella sua auto i poliziotti hanno trovato 52 chili di hashish. 🔗 Leggi su Fanpage.it

