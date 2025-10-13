Inseguimento sull’A1 | arrestato con 52 chili di hashish nei pressi di Caianello
Un inseguimento da film si è concluso con un arresto sull'autostrada A1, nei pressi del casello di Caianello. Un uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre viaggiava con oltre 52 chili di hashish suddivisi in 96 panetti, nascosti all'interno della sua auto.
Inseguimento sull'A1, speronamento e fuga a piedi: arrestato con 52 chili di hashish nel bagagliaio - Un inseguimento da film lungo l'autostrada A1 si è concluso nei pressi di Caianello, nel Casertano, con l'arresto di un 52enne.
La polizia si ferma per aiutarlo: inseguimento in A1, poi la fuga a piedi. 52 chili di droga nel bagagliaio: ARRESTATO - CAIANELLO – Personale della Sottosezione Polizia Autostradale di Caserta Nord, nei giorni scorsi, bloccava un'autovettura inseguita da altra pattuglia della Sottosezione Autostradale di Cassino, sulla ...