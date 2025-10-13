Inseguimento sull’A1 | arrestato con 52 chili di hashish nei pressi di Caianello

Teleclubitalia.it | 13 ott 2025

Un inseguimento da film si è concluso con un arresto sull’autostrada A1, nei pressi del casello di Caianello. Un uomo è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre viaggiava con oltre 52 chili di hashish suddivisi in 96 panetti, nascosti all’interno della sua auto. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

