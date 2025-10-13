Inquinamento in Lombardia Pm10 sopra i limiti | dal 14 ottobre prime misure antismog a Milano e altre 5 province
Entrano in vigore martedì 14 ottobre le prime misure antismog a Milano, Monza, Lodi, Bergamo, Pavia e Cremona. Per almeno due giorni, la concentrazione di Pm10 nell'aria è stata superiore ai limiti previsti. I nuovi dati sono attesi per giovedì 16 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: inquinamento - lombardia
Per Milano, Monza e Pavia, secondo i dati di ARPA Lombardia, ieri è stato il secondo giorno con polveri sopra i limiti. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #ambiente #attualitàmilano #inquinamento #legambiente #milanoattualità #newsmilano #noti - facebook.com Vai su Facebook
Nelle regioni del bacino padano si riattivano le misure per il contrasto all’#inquinamento. In Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna è possibile aderire a Move-in che consente ai #veicoli soggetti alle limitazioni di circolare liberamente. Info https:// - X Vai su X
Pm10 sopra i limiti, da domani limitazioni in 6 province - Per il perdurare del livello di Pm10 sopra i limiti, in Lombardia scattano le misure antismog di primo livello nelle province di Monza, Lodi, Milano, Bergamo, Pavia e Cremona. Come scrive ansa.it
Inquinamento: Monza e Brianza oltre i limiti, attive dal 14 ottobre le misure antismog di primo livello - Cinque giorni oltre i limiti di Pm10, via da martedì 14 ottobre alle misure antismog di 1° livello: stop a Euro 1 benzina e fino a Euro 4 diesel. ilcittadinomb.it scrive