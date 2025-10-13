Inquinamento in Lombardia Pm10 sopra i limiti | dal 14 ottobre prime misure antismog a Milano e altre 5 province

Entrano in vigore martedì 14 ottobre le prime misure antismog a Milano, Monza, Lodi, Bergamo, Pavia e Cremona. Per almeno due giorni, la concentrazione di Pm10 nell'aria è stata superiore ai limiti previsti. I nuovi dati sono attesi per giovedì 16 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it