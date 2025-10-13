Inquinamento in Lombardia Pm10 sopra i limiti | dal 14 ottobre prime misure antismog a Milano e altre 5 province

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrano in vigore martedì 14 ottobre le prime misure antismog a Milano, Monza, Lodi, Bergamo, Pavia e Cremona. Per almeno due giorni, la concentrazione di Pm10 nell'aria è stata superiore ai limiti previsti. I nuovi dati sono attesi per giovedì 16 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inquinamento - lombardia

Pm10 sopra i limiti, da domani limitazioni in 6 province - Per il perdurare del livello di Pm10 sopra i limiti, in Lombardia scattano le misure antismog di primo livello nelle province di Monza, Lodi, Milano, Bergamo, Pavia e Cremona.

Inquinamento: Monza e Brianza oltre i limiti, attive dal 14 ottobre le misure antismog di primo livello - Cinque giorni oltre i limiti di Pm10, via da martedì 14 ottobre alle misure antismog di 1° livello: stop a Euro 1 benzina e fino a Euro 4 diesel.

