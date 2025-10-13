Innovazione informatico Sperduti | Ai sempre più presente in ambito formativo

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "L'evoluzione digitale è molto veloce. In ambito formativo l'intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più importante con potenzialità, ma anche criticità". Così Alessandro Sperduti, professore di informatica presso l'università di Padova, Direttore del Centro Augmented Intelligence Fondazione Bruno Kessler – durante la presentazione della 13° edizione di Digitalmeet che si terrà dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

