Innovazione e ricerca premio nazionale all’irpino Della Porta

Tempo di lettura: 3 minuti All’irpino Davide Della Porta il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare e Ambientale per l’anno 2025. In occasione del Congresso Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (CNPAPAL) ha assegnato il riconoscimento, deliberato dal Comitato Nazionale per il Premio alla Scienza, che premia la lunga e costante attività di ricerca e innovazione di Della Porta nel campo delle biotecnologie agrarie, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Innovazione e ricerca, premio nazionale all’irpino Della Porta

In questa notizia si parla di: innovazione - ricerca

Innovazione, dal governo Schifani bando da 126 milioni di euro per promuovere progetti di ricerca

Innovazione in Sicilia: dalla Regione bando da 126 mln per progetti di ricerca

Innovazione, dal governo regionale bando da 126 milioni di euro per promuovere progetti di ricerca

Una due giorni dedicata a ricerca e innovazione nel mondo dell’interpretariato Vai su Facebook

*MAV d-IA-gnosis*: l’intelligenza artificiale che supporta la diagnostica medica. Reti neurali, dati e ricerca per una medicina più rapida, precisa e sostenibile #AI #Innovazione #Ricerca #HealthTech #MFR2025 #MakerFaireRome - X Vai su X

All’irpino Della Porta Premio nazionale per l’impegno nell’innovazione e nella ricerca - All’irpino Davide Della Porta il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare e Ambientale per l’anno 2025. Si legge su napolivillage.com

Accordi per l’Innovazione: ridefiniti procedure, soggetti e agevolazioni - Il decreto MIMIT 2025 ridefinisce procedure, soggetti e agevolazioni per gli Accordi per l’Innovazione a sostegno della ricerca e sviluppo delle imprese. edotto.com scrive