Innovazione e ricerca premio nazionale all’irpino Della Porta

Anteprima24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Allirpino Davide Della Porta il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare e Ambientale per l’anno 2025. In occasione del Congresso Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (CNPAPAL) ha assegnato il riconoscimento, deliberato dal Comitato Nazionale per il Premio alla Scienza, che premia la lunga e costante attività di ricerca e innovazione di Della Porta nel campo delle biotecnologie agrarie, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

innovazione e ricerca premio nazionale all8217irpino della porta

© Anteprima24.it - Innovazione e ricerca, premio nazionale all’irpino Della Porta

In questa notizia si parla di: innovazione - ricerca

Innovazione, dal governo Schifani bando da 126 milioni di euro per promuovere progetti di ricerca

Innovazione in Sicilia: dalla Regione bando da 126 mln per progetti di ricerca

Innovazione, dal governo regionale bando da 126 milioni di euro per promuovere progetti di ricerca

All’irpino Della Porta Premio nazionale per l’impegno nell’innovazione e nella ricerca - All’irpino Davide Della Porta il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare e Ambientale per l’anno 2025. Si legge su napolivillage.com

innovazione ricerca premio nazionaleAccordi per l’Innovazione: ridefiniti procedure, soggetti e agevolazioni - Il decreto MIMIT 2025 ridefinisce procedure, soggetti e agevolazioni per gli Accordi per l’Innovazione a sostegno della ricerca e sviluppo delle imprese. edotto.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Innovazione Ricerca Premio Nazionale