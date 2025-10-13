Innovazione e crescita | il Nobel per l’economia 2025 a Mokyr Aghion e Howitt

Il premio Nobel per l’Economia 2025 è stato assegnato a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt per aver spiegato come l’innovazione rappresenti il motore della crescita economica sostenuta. L’annuncio è arrivato dall’Accademia reale delle scienze di Svezia, che ha riconosciuto nei tre economisti “il contributo fondamentale alla comprensione dei meccanismi della distruzione creativa e del progresso tecnologico”. Il riconoscimento, formalmente denominato Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, è accompagnato da un premio di 11 milioni di corone svedesi (circa 1,2 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Innovazione e crescita: il Nobel per l’economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt

Altri contenuti sullo stesso argomento

Crescita e innovazione. Un premio Nobel importantissimo, soprattutto per paesi come l’Italia. - X Vai su X

Il riconoscimento per «aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione» #Mondo - facebook.com Vai su Facebook

Nobel per le scienze economiche: creatività che genera una crescita sostenuta - L’Accademia Reale di Svezia assegna il Premio 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt per aver spiegato come l’innovazione sia il propellente per lo sviluppo di lungo periodo, con la teoria ... Secondo globalist.it

“Crescita economica guidata dall’innovazione”: è Nobel per l’Economia a Philippe Aghion, Peter Howitt e Joel Mokyr - israeliano che hanno studiato l'impatto dell'innovazione e delle nuove tecnologie sulla crescita economica delle na ... Da economyup.it

La crescita non è un caso: perché il Nobel per l’Economia 2025 ha premiato chi studia l’innovazione - L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato le ricerche che spiegano come l’innovazione e il progresso tecnologico alimentano la crescita economica ... Come scrive repubblica.it