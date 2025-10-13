Inni sacri venerdì 17 ottobre il decimo concerto della rassegna in Duomo
Venerdì 17 ottobre, alle 17, la Cattedrale di San Francesco ospiterà il decimo inno-concerto della rassegna “Inni sacri”. Si tratta di "San Francesco. Patrono d'Italia e Santo titolare del Duomo di Livorno", con musiche di Franz Schubert (1797-1828) e Johann Sebastian Bach (1685-1750).La rassegna. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
