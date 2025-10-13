Inizio contratto poi tutti bravi a riprenderla

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025

Esprime tutta la sua soddisfazione Stefano Di Benedetto nel dopo gara per essere riusciti ad avere la meglio sul Cava Ronco, nonostante l’handicap dello svantaggio nei minuti iniziali. "Si sono molto contento, come del resto tutta la squadra, di questa vittoria – commenta in sala stampa –, anche di come è maturata. Si era messa in salita con il gol preso al terzo minuto e l’abbiamo accusato a livello emotivo. Abbiamo giocato un po’ contratti, anche se il pallino è rimasto a noi, però il giro palla era un po’ lento. Abbiamo sfiorato il gol in diverse occasioni ma nel primo tempo non siamo stati capaci di pareggiare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

