Iniziano gli scavi per il teleriscaldamento | come cambia la viabilità

Monzatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori di scavo per estendere la rete del teleriscaldamento a Seveso. La viabilità ordinaria verrà temporaneamente modificata.Il progetto, giunto alla fase 7, prevede infatti delle attività di scavo in via Ortles per conto di Bea. I lavori inizieranno nella giornata di oggi, lunedì. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

