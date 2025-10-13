Iniziano gli scavi per il teleriscaldamento | come cambia la viabilità
Proseguono i lavori di scavo per estendere la rete del teleriscaldamento a Seveso. La viabilità ordinaria verrà temporaneamente modificata.Il progetto, giunto alla fase 7, prevede infatti delle attività di scavo in via Ortles per conto di Bea. I lavori inizieranno nella giornata di oggi, lunedì. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: iniziano - scavi
Metro C, quando iniziano gli scavi per la nuova linea T1 fra Clodio e Farnesina: le fermate e il percorso completo
? Villa di Domiziano, al via la campagna di scavi 2025. Nel cuore della riserva del Parco Nazionale del Circeo, affacciata sul Lago di Paola, una delle più grandi residenze imperiali del Lazio torna protagonista. Iniziano le nuove indagini archeologiche nell’a - facebook.com Vai su Facebook