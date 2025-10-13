Ingegnere di 35 anni fa un incidente in galleria lascia l' auto e precipita dal viadotto dell' autostrada A23 | mistero sui motivi del gesto estremo

Ilgazzettino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CHIUSAFORTE (UDINE) - Tragedia ieri in Friuli Venezia Giulia, lungo l'A23 Udine-Tarvisio, all?altezza di Chiusaforte. Un giovane ingegnere di Feltre, in provincia di Belluno, è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

ingegnere di 35 anni fa un incidente in galleria lascia l auto e precipita dal viadotto dell autostrada a23 mistero sui motivi del gesto estremo

© Ilgazzettino.it - Ingegnere di 35 anni fa un incidente in galleria, lascia l'auto e precipita dal viadotto dell'autostrada A23: mistero sui motivi del gesto estremo

In questa notizia si parla di: ingegnere - anni

Appello per un ingegnere di 55 anni. I familiari: “Nessuna notizia da settimane”

Pasquale Pistorio, chi è stato e cosa ha fatto l’ingegnere visionario di St morto a 89 anni

Chi era Mattia Debertolis, l’ingegnere-atleta di 29 anni stroncato da un malore in gara in Cina

ingegnere 35 anni faIngegnere di 35 anni fa un incidente in galleria, lascia l'auto e si getta dal viadotto dell'A23 Udine-Tarvisio: mistero sui motivi del gesto estremo - CHIUSAFORTE (UDINE) Tragedia ieri in Friuli Venezia Giulia, lungo l'A23 Udine- Lo riporta ilmessaggero.it

ingegnere 35 anni faIngegnere di 35 anni fa un incidente in galleria, lascia l'auto e si getta dal viadotto dell'autostrada A23: mistero sui motivi del gesto estremo - CHIUSAFORTE (UDINE) Tragedia ieri in Friuli Venezia Giulia, lungo l'A23 Udine- Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Ingegnere 35 Anni Fa