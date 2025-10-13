Infrastrutture idriche oltre 7 milioni per la manutenzione delle dighe

Agrigentonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il governo Schifani segna un risultato storico nella gestione e manutenzione delle infrastrutture idriche con uno stanziamento di circa 7,2 milioni di euro per gli interventi sulle dighe gestite dal dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti”. Lo fa sapere la Regione con una nota. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

