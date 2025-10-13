Infortunio Marc Marquez il campione di Moto Gp operato alla spalla destra

Il campione del mondo di Moto GP Marc Marquez è stato operato con successo alla spalla destra, fratturatasi in un incidente nel corso dell’ultimo gran premio, in Indonesia. Sul canale X della Ducati, la scuderia di Borgo Panigale scrive: “Dopo un controllo per l’infortunio alla scapola destra, Marc Márquez è stato sottoposto con successo ad un’operazione presso l’ Ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna “.? Updates about @marcmarquez93 After a checkup for his right shoulder blade injury, Marc Márquez has undergone a successful operation at the Ruber Internacional Hospital in Madrid, Spain. 🔗 Leggi su Lapresse.it

