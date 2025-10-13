Infortunio Kean | Moise out contro Israele Ha lasciato il ritiro della Nazionale

Infortunio Kean: è out contro Israele. Moise lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante azzurro farà a ritorno a Firenze dove comincerà il suo recupero Niente da fare per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale italiana a causa della distorsione alla caviglia destra rimediata durante il match di qualificazione ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

