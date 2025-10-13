Infortunio Kean, niente da fare per l’ex Juve: non ha recuperato dal problema alla caviglia accusato con l’Estonia, si attendono gli esami per i tempi di recupero. La speranza è durata poche ore, ma alla fine ha prevalso la prudenza. L’ Italia perde ufficialmente Moise Kean per la decisiva sfida contro Israele. L’attaccante, infortunatosi sabato sera contro l’ Estonia dopo aver segnato il gol del vantaggio, ha lasciato il ritiro degli Azzurri a Coverciano. Un forfait pesante per il CT Gennaro Gattuso, che perde uno dei suoi uomini più in forma. Infortunio Kean: la situazione dell’attaccante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Kean: l’ex attaccante della Juve lascia il ritiro della Nazionale e fa rientro alla Fiorentina. Il punto sulle sue condizioni