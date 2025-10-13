Infortunio Kean | l’ex attaccante della Juve lascia il ritiro della Nazionale e fa rientro alla Fiorentina Il punto sulle sue condizioni

Infortunio Kean, niente da fare per l’ex Juve: non ha recuperato dal problema alla caviglia accusato con l’Estonia, si attendono gli esami per i tempi di recupero. La speranza è durata poche ore, ma alla fine ha prevalso la prudenza. L’ Italia  perde ufficialmente  Moise Kean  per la decisiva sfida contro  Israele. L’attaccante, infortunatosi sabato sera contro l’ Estonia  dopo aver segnato il gol del vantaggio, ha lasciato il ritiro degli Azzurri a Coverciano. Un forfait pesante per il CT  Gennaro Gattuso, che perde uno dei suoi uomini più in forma. Infortunio Kean: la situazione dell’attaccante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Kean, la Fiorentina prega il rientro dell’attaccante. Le ultime novità sul centravanti

