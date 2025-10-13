Inter News 24 degli Azzurri. Niente da fare per Moise Kean. La speranza di un recupero lampo si è spenta questa mattina, costringendo l’attaccante a lasciare il ritiro della Nazionale italiana. La distorsione alla caviglia destra, rimediata nel match di qualificazione ai Mondiali contro l’Estonia, si è rivelata più seria del previsto, escludendolo dalla cruciale partita di domani contro Israele. L’esito degli esami e il rientro a Firenze. L’infortunio era avvenuto subito dopo il gol che aveva sbloccato la partita, costringendo il giocatore a uscire al 15? del primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Kean, l’attaccante lascia il ritiro della Nazionale: ufficiale il forfait contro Israele! Il comunicato