Infortunio Kean arriva il messaggio dell’attaccante dopo aver lasciato il ritiro dell’Italia | la ‘promessa’ dell’ex Juventus è chiara – FOTO

13 ott 2025

Infortunio Kean, l’attaccante ex Juventus ha scritto questo messaggio sui social dopo aver lasciato il ritiro dellItalia. Ecco cosa ha scritto. Un infortunio che lo costringe al forfait, ma un messaggio che sa di promessa. Moise Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema alla caviglia, ma ha voluto subito rassicurare tutti e caricare i compagni in vista della delicata sfida contro Israele. Un sospiro di sollievo per il CT Gattuso e per la Fiorentina: gli esami hanno escluso lesioni gravi. L’infortunio e il rientro a Firenze. L’attaccante della Fiorentina, ed ex bianconero, ha rimediato un infortunio alla caviglia nella partita contro l’Estonia, uno stop che lo ha costretto a dare forfait per il prossimo impegno azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Kean, arriva il messaggio dell’attaccante dopo aver lasciato il ritiro dell’Italia: la ‘promessa’ dell’ex Juventus è chiara – FOTO

