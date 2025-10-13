Infortunio Castellanos ufficiale l’esito degli esami dell’attaccante! Ci sarà per Lazio Juve? Svelate le sue condizioni in vista del big match

Infortunio Castellanos, è stato ufficializzato l’esito degli esami dell’attaccante! Novità per Lazio Juve e sulle sue condizioni in vista del big match. Piove sul bagnato in casa Lazio. L’emergenza infortuni non dà tregua e, dopo Zaccagni e Rovella, si ferma anche Taty Castellanos. L’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante argentino è una sentenza durissima: lesione di secondo grado al retto femorale e uno stop di almeno un mese e mezzo. La diagnosi: lesione di secondo grado, stop di 45 giorni. Il centravanti argentino si era fermato venerdì in allenamento, accusando un dolore acuto alla coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

