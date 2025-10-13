Infortunio Castellanos ufficiale l’esito degli esami dell’attaccante! Ci sarà per Lazio Juve? Svelate le sue condizioni in vista del big match

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Castellanos, è stato ufficializzato l’esito degli esami dellattaccante! Novità per Lazio Juve e sulle sue condizioni in vista del big match. Piove sul bagnato in casa Lazio. L’emergenza infortuni non dà tregua e, dopo Zaccagni e Rovella, si ferma anche Taty Castellanos. L’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante argentino è una sentenza durissima: lesione di secondo grado al retto femorale e uno stop di almeno un mese e mezzo. La diagnosi: lesione di secondo grado, stop di 45 giorni. Il centravanti argentino si era fermato venerdì in allenamento, accusando un dolore acuto alla coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio castellanos ufficiale l8217esito degli esami dell8217attaccante ci sar224 per lazio juve svelate le sue condizioni in vista del big match

© Juventusnews24.com - Infortunio Castellanos, ufficiale l’esito degli esami dell’attaccante! Ci sarà per Lazio Juve? Svelate le sue condizioni in vista del big match

In questa notizia si parla di: infortunio - castellanos

Lazio, Rovella e Castellanos sostituiti per infortunio contro il Sassuolo

Infortunio per Taty Castellanos: quante partite di campionato salta l’attaccante della Lazio

Infortunio Castellanos, altri problemi per Sarri: si ferma il centravanti, ora è a rischio anche per Lazio Juve! Gli aggiornamenti

infortunio castellanos ufficiale l8217esitoLazio, anche Castellanos infortunato: ora è allarme vero. Le sue condizioni e i tempi di recupero - Si ferma il centravanti argentino e si teme una lesione al retto femorale: con Dia non al meglio, Sarri è ora in ansia per l'attacco in vista dell'Atalanta ... Segnala msn.com

Infortunio grave, UFFICIALE: lungo stop e mercato stravolto - Con il passare dei giorni ci si avvicina rapidamente alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Castellanos Ufficiale L8217esito