Infortunio Castellanos ufficiale l’esito degli esami dell’attaccante! Ci sarà per Lazio Juve? Svelate le sue condizioni in vista del big match
Infortunio Castellanos, è stato ufficializzato l’esito degli esami dell’attaccante! Novità per Lazio Juve e sulle sue condizioni in vista del big match. Piove sul bagnato in casa Lazio. L’emergenza infortuni non dà tregua e, dopo Zaccagni e Rovella, si ferma anche Taty Castellanos. L’esito degli esami a cui si è sottoposto l’attaccante argentino è una sentenza durissima: lesione di secondo grado al retto femorale e uno stop di almeno un mese e mezzo. La diagnosi: lesione di secondo grado, stop di 45 giorni. Il centravanti argentino si era fermato venerdì in allenamento, accusando un dolore acuto alla coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lazio, Rovella e Castellanos sostituiti per infortunio contro il Sassuolo
Infortunio per Taty Castellanos: quante partite di campionato salta l’attaccante della Lazio
Infortunio Castellanos, altri problemi per Sarri: si ferma il centravanti, ora è a rischio anche per Lazio Juve! Gli aggiornamenti
Lazio, anche Castellanos infortunato: ora è allarme vero. Le sue condizioni e i tempi di recupero - Si ferma il centravanti argentino e si teme una lesione al retto femorale: con Dia non al meglio, Sarri è ora in ansia per l'attacco in vista dell'Atalanta ... Segnala msn.com
