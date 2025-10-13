Infortunio Cabal quando tornerà a disposizione? Gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore della Juve | ecco quali partite salterà

Infortunio Cabal, quando tornerà a disposizione? Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del terzino bianconero. La difesa della Juventus continua a fare i conti con l’emergenza. Mentre arrivano negativi aggiornamenti su Bremer, prosegue il lungo percorso riabilitativo di Juan Cabal, la cui avventura in Champions League si è interrotta dopo appena 15 minuti. Un infortunio serio, che lo terrà lontano dai campi ancora per diverse settimane. La serata contro il Villarreal doveva essere quella della sua grande occasione da titolare, ma si è trasformata in una beffa atroce. Il difensore colombiano, uscito in lacrime, si era sottoposto agli esami strumentali all’indomani della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

