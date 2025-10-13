Infortunio Cabal quando tornerà a disposizione? Gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore della Juve | ecco quali partite salterà
Infortunio Cabal, quando tornerà a disposizione? Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del terzino bianconero. La difesa della Juventus continua a fare i conti con l’emergenza. Mentre arrivano negativi aggiornamenti su Bremer, prosegue il lungo percorso riabilitativo di Juan Cabal, la cui avventura in Champions League si è interrotta dopo appena 15 minuti. Un infortunio serio, che lo terrà lontano dai campi ancora per diverse settimane. La serata contro il Villarreal doveva essere quella della sua grande occasione da titolare, ma si è trasformata in una beffa atroce. Il difensore colombiano, uscito in lacrime, si era sottoposto agli esami strumentali all’indomani della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - cabal
Infortunio Cabal, finalmente arrivano buone notizie sull’esterno colombiano: il grave stop è ormai alle spalle! Il sudamericano è pronto a fare questo: la notizia
Cabal Juve: fissato il rientro in campo del difensore dopo l’infortunio. Tornerà in quel periodo, c’è una parola d’ordine ben precisa! Ultimissime
Infortunio Cabal, la Juventus pronta a riaccogliere il suo difensore: ecco quando Tudor lo riavrà a disposizione dopo il lungo stop. Novità importanti
? Juventus, tegola per Tudor: infortunio per Juan Cabal, stop di almeno 45 giorni ? a cura di Nico Irano #LBDV - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, tegola per Tudor: infortunio per Juan Cabal, stop di almeno 45 giorni - X Vai su X
Infortunio Cabal, cosa filtra sul recupero del colombiano - Infortunio Cabal: l’esterno colombiano dovrà aspettare ancora a lungo prima di tornare a disposizione di Tudor. juventusnews24.com scrive
Infortunio Cabal, quando potrebbe rientrare il colombiano? All’orizzonte c’è quella ipotesi: tutte le ultimissime sul suo recupero - Infortunio Cabal, confermati i lunghi tempi di recupero: il colombiano prosegue il suo percorso, si rivedrà in campo non prima di novembre Arrivano aggiornamenti sul percorso di recupero di Juan Cabal ... Secondo juventusnews24.com