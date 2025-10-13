Infortunio Bremer | quanto starà fuori il difensore e quali partite della Juve salterà? Le ultime dopo il nuovo intervento a cui sarà sottoposto il brasiliano

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Bremer: quanto resterà fuori il difensore brasiliano e quali partite della Juve salterà? Le ultime dopo l’intervento a cui sarà sottoposto. Un fulmine a ciel sereno, una notizia che gela il sangue e che fa ripiombare la Juventus in un incubo. L’infortunio di Gleison Bremer è grave: la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro lo costringerà a un nuovo stop. Per il difensore brasiliano, appena tornato ai suoi livelli dopo un anno da incubo, è un accanimento del destino. Per Igor Tudor, un’emergenza difensiva di proporzioni enormi. Un calvario senza fine. La sfortuna sembra non voler dare tregua al muro bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio bremer quanto star224 fuori il difensore e quali partite della juve salter224 le ultime dopo il nuovo intervento a cui sar224 sottoposto il brasiliano

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer: quanto starà fuori il difensore e quali partite della Juve salterà? Le ultime dopo il nuovo intervento a cui sarà sottoposto il brasiliano

In questa notizia si parla di: infortunio - bremer

Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità

Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico

Bremer: "Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima"

infortunio bremer star224 fuoriBremer deve operarsi al ginocchio dopo un nuovo infortunio, quando torna: batosta sulla Juventus - È stata la stessa Juventus a dare notizia della diagnosi dopo il consulto medico a cui si era sottoposto ... Scrive fanpage.it

infortunio bremer star224 fuoriJuventus, Bremer di nuovo ko: lesione del menisco, quanto sta fuori - La Juventus ha reso noto che Bremer ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Bremer Star224 Fuori