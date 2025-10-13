Infortunio Bremer | quanto starà fuori il difensore e quali partite della Juve salterà? Le ultime dopo il nuovo intervento a cui sarà sottoposto il brasiliano

Infortunio Bremer: quanto resterà fuori il difensore brasiliano e quali partite della Juve salterà? Le ultime dopo l’intervento a cui sarà sottoposto. Un fulmine a ciel sereno, una notizia che gela il sangue e che fa ripiombare la Juventus in un incubo. L’infortunio di Gleison Bremer è grave: la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro lo costringerà a un nuovo stop. Per il difensore brasiliano, appena tornato ai suoi livelli dopo un anno da incubo, è un accanimento del destino. Per Igor Tudor, un’emergenza difensiva di proporzioni enormi. Un calvario senza fine. La sfortuna sembra non voler dare tregua al muro bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

