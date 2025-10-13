Infortunio Bremer parla Di Gennaro | È serio forse peggio del crociato per tempi e ricadute mentali Sul modulo 3-4-2-1 di Tudor voglio dire questa cosa…
Infortunio Bremer, Antonio Di Gennaro ha parlato così del nuovo stop del difensore brasiliano ma anche del modulo di Tudor con la Juve. Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha detto la sua sull’ infortunio di Bremer ma non solo, inquadrando anche altri temi d’attualità in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PIO ESPOSITO – «Ha fatto bene a tenerlo. Stravedo per lui, è un nostro prodotto e bisogna valorizzarlo. Come ha detto Gattuso, conosco i fratelli Esposito e Pio è già un giocatore vero. Credo che avrà il suo spazio all’Inter: è già riconosciuto da tutti. Ora arriva il difficile, ma ha la testa giusta». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - bremer
Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità
Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico
Bremer: "Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima"
Cosa fece Thiago Motta dopo l’infortunio di #Bremer lo scorso anno ? di @paolorossi1965 - X Vai su X
La Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio di Gleison Bremer - facebook.com Vai su Facebook
Di Gennaro: "Bremer infortunio serio, c'è rischio ricadute mentali. Il problema resta il centrocampo" - L’ex calciatore e attuale commentatore televisivo Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, toccando diversi temi legati ... Come scrive tuttojuve.com
Bremer, rivelazioni sull'infortunio e sui messaggi di Openda: "Sono sicuro che..." - La Juventus, rispetto alla passata stagione, può contare su un nuovo acquisto che conosce benissimo l'ambiente bianconero come Gleison Bremer. Da tuttosport.com