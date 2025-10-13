Infortunio Bremer parla Di Gennaro | È serio forse peggio del crociato per tempi e ricadute mentali Sul modulo 3-4-2-1 di Tudor voglio dire questa cosa…

Infortunio Bremer, Antonio Di Gennaro ha parlato così del nuovo stop del difensore brasiliano ma anche del modulo di Tudor con la Juve. Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha detto la sua sull’ infortunio di Bremer ma non solo, inquadrando anche altri temi d’attualità in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PIO ESPOSITO – «Ha fatto bene a tenerlo. Stravedo per lui, è un nostro prodotto e bisogna valorizzarlo. Come ha detto Gattuso, conosco i fratelli Esposito e Pio è già un giocatore vero. Credo che avrà il suo spazio all’Inter: è già riconosciuto da tutti. Ora arriva il difficile, ma ha la testa giusta». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

