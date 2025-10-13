Infortunio Bremer | lesione del menisco mediale per il difensore! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento il comunicato ufficiale con le sue condizioni

Infortunio Bremer: lesione del menisco mediale per il difensore brasiliano! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale. Una tegola pesantissima, un fulmine a ciel sereno che gela il sangue alla Juventus. Gleison Bremer si ferma di nuovo, e questa volta l’infortunio è serio. Il difensore brasiliano sarà operato nelle prossime ore per una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Per lui si prospetta un nuovo stop. La diagnosi: lesione al menisco, serve l’intervento. La notizia è arrivata con un comunicato ufficiale del club bianconero. Questa mattina, a Lione, Bremer è stato sottoposto a un consulto medico dal professor Sonnery-Cottet, che ha diagnosticato la lesione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

