Infortunio Bremer lesione al menisco mediale | il difensore sarà operato a Lione

Un'altra tegola si abbatte sulla Juventus. Gleison Bremer dovrà fermarsi di nuovo: il difensore brasiliano ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e sarà costretto a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. La diagnosi è arrivata dopo il consulto effettuato a Lione con il professor Sonnery-Cottet, che ha confermato la necessità di un' operazione artroscopica selettiva di meniscectomia. Il club bianconero ha diffuso il comunicato ufficiale in mattinata, spiegando che i tempi di recupero verranno definiti soltanto dopo l'intervento. Si tratta di un nuovo colpo durissimo per Massimiliano Allegri e per la squadra, già provata da numerose assenze.

