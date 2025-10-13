Infortunio Bremer, la reazione dei tifosi sui social dopo il nuovo stop – con conseguente intervento – del difensore brasiliano. Un fulmine a ciel sereno, una notizia che ha gettato nello sconforto il popolo bianconero. Il nuovo, grave infortunio di Gleison Bremer ha scatenato un’ondata di disperazione sui social, con i tifosi della Juventus increduli di fronte a un accanimento del destino che ha del clamoroso. Dall’incredulità alla disperazione: il popolo social si stringe a Bremer. Pochi minuti dopo il comunicato ufficiale del club, che ha annunciato la lesione al menisco e la necessità di un intervento chirurgico, i social network sono stati inondati di messaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, la reazione dei tifosi dopo il nuovo stop fa il giro del web: «Sembra la ripetizione della scorsa stagione! Prendetevi il mio ginocchio, vi prego» – GALLERY