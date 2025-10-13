Infortunio Bremer la reazione dei tifosi dopo il nuovo stop fa il giro del web | Sembra la ripetizione della scorsa stagione! Prendetevi il mio ginocchio vi prego – GALLERY
Infortunio Bremer, la reazione dei tifosi sui social dopo il nuovo stop – con conseguente intervento – del difensore brasiliano. Un fulmine a ciel sereno, una notizia che ha gettato nello sconforto il popolo bianconero. Il nuovo, grave infortunio di Gleison Bremer ha scatenato un’ondata di disperazione sui social, con i tifosi della Juventus increduli di fronte a un accanimento del destino che ha del clamoroso. Dall’incredulità alla disperazione: il popolo social si stringe a Bremer. Pochi minuti dopo il comunicato ufficiale del club, che ha annunciato la lesione al menisco e la necessità di un intervento chirurgico, i social network sono stati inondati di messaggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - bremer
Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità
Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico
Bremer: "Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima"
#Juventus, altro infortunio al ginocchio per #Bremer: il comunicato #ASRoma - X Vai su X
2 top out per domani Niente da fare per Gleison Bremer e Khephren Thuram: Tudor e medici non vogliono correre rischi e lasciano a casa entrambi, che salteranno la trasferta di Villareal di domani. #Juventus #JMania #Infortunio #Bremer #Thuram Vai su Facebook
Infortunio Bremer, la reazione dei tifosi dopo il nuovo stop fa il giro del web: «Sembra la ripetizione della scorsa stagione! Prendetevi il mio ginocchio, vi prego» – GALLERY - Infortunio Bremer, la reazione dei tifosi sui social dopo il nuovo stop – con conseguente intervento – del difensore brasiliano Un fulmine a ciel sereno, una notizia che ha gettato nello sconforto il ... Secondo juventusnews24.com
Infortunio Bremer, lo juventino dovrà operarsi e salta la Lazio - Tegola pesante in casa bianconera: lesione del menisco per il brasiliano Una tegola pesantissima si abbatte sulla Juventus e sui suoi t ... Si legge su lazionews24.com