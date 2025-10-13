Infortunio Bremer la Juve corre ai ripari? La rivelazione sulle mosse dei bianconeri e sui tempi di recupero del difensore brasiliano | le ultimissime
Infortunio Bremer, la Juve corre ai ripari dopo lo stop del difensore brasiliano? Spunta la rivelazione. Una notizia pessima, una tegola che non ci voleva. L’infortunio di Gleison Bremer è più grave del previsto: il difensore della Juventus dovrà essere operato al menisco. A svelare lo scenario è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha spiegato come il recupero del centrale brasiliano richiederà più tempo del previsto, ma non spingerà il club a intervenire sul mercato. Dopo la forte botta al ginocchio che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Villarreal e Milan, nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: infortunio - bremer
Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità
Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico
Bremer: "Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima"
Cosa fece Thiago Motta dopo l’infortunio di #Bremer lo scorso anno ? di @paolorossi1965 - X Vai su X
La Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio di Gleison Bremer - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Bremer, la Juve corre ai ripari dopo lo stop del difensore brasiliano? Spunta la rivelazione - Infortunio Bremer, la Juve corre ai ripari dopo lo stop del difensore brasiliano? Scrive juventusnews24.com
Bremer ko, la Juve corre ai ripari: prenotato il super colpo dalla Fiorentina - Nuovo infortunio per Gleison Bremer in casa Juventus con i bianconeri che sono pronti a correre ai ripari sul mercato ... Come scrive calciomercatoweb.it