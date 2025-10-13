Infortunio Bremer la Juve corre ai ripari? La rivelazione sulle mosse dei bianconeri e sui tempi di recupero del difensore brasiliano | le ultimissime

Infortunio Bremer, la Juve corre ai ripari dopo lo stop del difensore brasiliano? Spunta la rivelazione. Una notizia pessima, una tegola che non ci voleva. L’infortunio di Gleison Bremer è più grave del previsto: il difensore della Juventus dovrà essere operato al menisco. A svelare lo scenario è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha spiegato come il recupero del centrale brasiliano richiederà più tempo del previsto, ma non spingerà il club a intervenire sul mercato. Dopo la forte botta al ginocchio che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Villarreal e Milan, nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

