Infortunio Bremer choc Juventus | lesione al menisco Si deve operare
Infortunio Bremer, choc Juventus: lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Si deve operare, tempi di recupero ancora da valutare Una notizia shock, un colpo durissimo che scuote la Juventus. Gleison Bremer è costretto a un nuovo, lungo stop e questa volta l’infortunio è grave. Il pilastro della difesa bianconera dovrà essere operato nelle prossime ore a causa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità
Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico
Bremer: "Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima"
Bremer deve operarsi al ginocchio dopo un nuovo infortunio, quando torna: batosta sulla Juventus - È stata la stessa Juventus a dare notizia della diagnosi dopo il consulto medico a cui si era sottoposto
Infortunio Bremer: lesione del menisco mediale per il difensore! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale con le sue condizioni - Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale Nuova tegola in casa Juventus riguardante Gleison Bremer.