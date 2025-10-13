Infortunio Bremer choc Juventus | lesione al menisco Si deve operare

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Bremer, choc Juventus: lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Si deve operare, tempi di recupero ancora da valutare Una notizia shock, un colpo durissimo che scuote la Juventus. Gleison Bremer è costretto a un nuovo, lungo stop e questa volta l’infortunio è grave. Il pilastro della difesa bianconera dovrà essere operato nelle prossime ore a causa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio bremer choc juventus lesione al menisco si deve operare

© Calcionews24.com - Infortunio Bremer, choc Juventus: lesione al menisco. Si deve operare

In questa notizia si parla di: infortunio - bremer

Infortunio Bremer: il suo recupero procede a gonfie vele, ma la Vecchia Signora non ha intenzione di fare questo! La volontà è di seguire quella strada. Le ultimissime novità

Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico

Bremer: "Infortunio? Sono tornato più cattivo di prima"

infortunio bremer choc juventusBremer deve operarsi al ginocchio dopo un nuovo infortunio, quando torna: batosta sulla Juventus - È stata la stessa Juventus a dare notizia della diagnosi dopo il consulto medico a cui si era sottoposto ... fanpage.it scrive

infortunio bremer choc juventusInfortunio Bremer: lesione del menisco mediale per il difensore! Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale con le sue condizioni - Sarà sottoposto ad un nuovo intervento, il comunicato ufficiale Nuova tegola in casa Juventus riguardante Gleison Bremer. Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Bremer Choc Juventus